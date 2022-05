Com 2 de Rodrygo, Real Madrid vira sobre o City e vai à final da Champions

O Real Madrid se classificou para a final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira ao vencer o Manchester City de virada por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, com dois gols salvadores de Rodrygo.





O City saiu na frente com Ryad Mahrez aos 28 do segundo tempo, mas o Real conseguiu virar nos acréscimos com os dois gols do atacante brasileiro e levar o jogo para a prorrogação, na qual Benzema fez o terceiro de pênalti e colocou o time espanhol na final contra o Liverpool.

