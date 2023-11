Com 2 de Rodrygo, Real Madrid vence Cádiz e dorme na liderança do Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 17:40 Para compartilhar:

O Real Madrid vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol, após vencer neste domingo (26) o Cádiz por 3 a 0, pela 14ª rodada, com dois gols de Rodrygo.

Além do brasileiro (14′ e 63′), Jude Bellingham (74′) marcou para dar a vitória que deixa o time merengue com 35 pontos na tabela, um à frente do Girona, que fecha a rodada na segunda-feira recebendo o Athletic Bilbao.

“O jogo de hoje nos dá muita confiança para os próximos”, disse após a vitória o técnico madridista, Carlo Ancelotti.

Jogando fora de casa, o Real Madrid, que na próxima quarta-feira recebe o Napoli pela Liga dos Campeões da Europa, conseguiu impor seu ritmo num jogo em que o Cádiz mostrou muita resistência com uma pressão intensa.

Rodrygo, que entrou como titular de última hora por uma indisposição de Brahim Díaz, abriu o placar com um belo chute no ângulo do goleiro Jeremias Ledesma.

Em desvantagem, o Cadiz continuou pressionando alto e dificultando a saída do Real Madrid, que teve uma série de desfalques, como o brasileiro Vinícius Júnior e os franceses Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni.

A solução de Ancelotti foi lançar como titulares os experientes Toni Kroos e Luka Modric, que ditaram o ritmo do meio-campo madridista.

No segundo tempo, após uma finalização na trave de Modric, Rodrygo fez grande jogada individual, deixou para trás dois marcadores e bateu firme para fazer 2 a 0.

“Rodrygo fez a diferença no jogo”, elogiou Ancelotti.

O gol caiu como balde de água fria para o Cádiz e deu tranquilidade ao Real Madrid, que fechou o placar com um chute cruzado de Bellingham, artilheiro do Campeonato Espanhol com 11 gols.

Mais cedo, a Real Sociedade bateu o Sevilla por 2 a 1 e agravou a crise do time da Andaluzia, que terminou a partida com nove jogadores, após as expulsões de Sergio Ramos (88′) e Jesús Navas (89′).

A Real abriu o placar com um gol contra do goleiro Marko Dmitrovic (3′) logo no início da partida e ainda no primeiro tempo ampliou com Umar Sadiq batendo de longe (22′).

Depois do intervalo, Youssef En-Nesyri (60′) descontou para o Sevilla marcando de cabeça.

Também neste domingo, o Villarreal venceu o Osasuna por 3 a 1, com hat-trick de Luis Morales (57′, 71′ e 80′), na estreia do técnico Marcelino García Toral no comando do ‘Submarino Amarelo’.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Granada 3 – 1





– Sábado:

Rayo Vallecano – Barcelona 1 – 1

Valencia – Celta Vigo 0 – 0

Getafe – Almería 2 – 1

Atlético de Madrid – Mallorca 1 – 0

– Domingo:

Villarreal – Osasuna 3 – 1

Real Sociedad – Sevilla 2 – 1

Cádiz – Real Madrid 0 – 3

(17h00) Betis – Las Palmas

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Athletic Bilbao





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 35 14 11 2 1 31 9 22

2. Girona 34 13 11 1 1 31 16 15

3. Atlético de Madrid 31 13 10 1 2 30 12 18

4. Barcelona 31 14 9 4 1 27 14 13

5. Real Sociedad 25 14 7 4 3 25 17 8

6. Athletic Bilbao 24 13 7 3 3 25 17 8

7. Betis 21 13 5 6 2 17 16 1

8. Getafe 19 14 4 7 3 17 18 -1

9. Rayo Vallecano 19 14 4 7 3 16 18 -2

. Valencia 19 14 5 4 5 16 18 -2

11. Las Palmas 18 13 5 3 5 11 12 -1

12. Villarreal 15 14 4 3 7 21 25 -4

13. Alavés 15 14 4 3 7 14 19 -5

14. Osasuna 14 14 4 2 8 16 24 -8

15. Sevilla 12 13 2 6 5 19 19 0

16. Cádiz 10 13 2 4 7 10 20 -10

17. Mallorca 9 13 1 6 6 12 19 -7

18. Celta Vigo 8 14 1 5 8 14 24 -10

19. Granada 7 14 1 4 9 19 33 -14

20. Almería 3 14 0 3 11 16 37 -21



