Com 2 de Messi, Argentina vence Peru e se mantém 100% nas Eliminatórias

Com dois gols do astro Lionel Messi, a Argentina derrotou o Peru por 2 a 0 nesta terça-feira (17), em Lima, e se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2023.

Messi marcou os gols da quarta vitória consecutiva da ‘Albiceleste’ no primeiro tempo (32′ e 42′), em um jogo intenso no estádio Nacional da capital peruana.

Com seu camisa 10 em campo durante os 90 minutos, a Argentina conseguiu uma importante vitória contra um adversário frágil, vice-lanterna das Eliminatórias.

A seleção argentina chegou a 12 pontos no primeiro lugar das Eliminatórias, seguido por Uruguai (2º), Brasil (3º) e Venezuela (4ª), os três com 7 pontos.

Na próxima rodada dupla da competição, a ‘Albiceleste’ recebe o Uruguai em Buenos Aires em 16 de novembro e vem ao Rio de Janeiro cinco dias depois para enfrentar o Brasil no Maracanã.

Nas mesmas datas, o Peru primeiro enfrenta a Bolívia fora de casa e depois volta a Lima para pegar a Venezuela.

