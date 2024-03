Com 2 de Mbappé, PSG vence Real Sociedad e vai às quartas da Champions League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/03/2024 - 19:39 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain avançou nesta terça-feira (5) às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1, com dois gols do astro Kylian Mbappé na partida de volta das oitavas do torneio continental.

Os gols de Mbappé (15′ e 56′) garantiram a classificação do PSG, que já havia vencido por 2 a 0 na ida em Paris, enquanto Mikel Merino descontou no fim para o time da casa (89′).

O astro francês foi o destaque da partida dominada pela equipe francesa contra uma Real Sociedad que não conseguiu superar a intensa pressão do adversário na Reale Arena, em San Sebastián.

O PSG avisou logo cedo quando Mbappé avançou e deixou uma bola na área que Bradley Barcola finalizou e Álex Remiro defendeu (9′).

O goleiro da Real Sociedad salvou sua equipe com defesas que impediram que o PSG ampliasse sua vantagem.

– Deixando a polêmica para trás –

O goleiro não pôde fazer nada quando Mbappé entrou novamente pela ponta, ajeitou e quase sem ângulo chutou colocado, rente à segunda trave para abrir o placar (15′).

Antes da partida havia uma certa tensão entre o atacante francês e o seu técnico Luis Enrique Martínez, devido às últimas decisões do espanhol de não deixá-lo jogar até o fim nos últimos três jogos do campeonato francês.

Mas, Luis Enrique não hesitou em apostar no astro durante todo o jogo desta terça-feira. O craque deixou para trás qualquer tipo de polêmica e fez uma de suas melhores atuações.

Mbappé, que muitos na Espanha sonham ver com a camisa do Real Madrid, foi um pesadelo para os jogadores da Real Sociedad, que só conseguíam detê-lo com faltas ou puxões.

A Real Sociedad foi sufocada pelo ataque do adversário, que quase não lhe permitia chegar ao campo francês.

O PSG quase ampliou quando Mbappé voltou a dar um chute certeiro mas Remiro tirou com o pé (29′).

A Real Sociedad, com seus meio-campistas apagados diante do bombardeio francês, quase não levou perigo ao goleiro Gianluigi Donnarumma até os minutos finais do jogo.

– Mbappé amplia –

O japonês Takefusa Kubo tentou surpreender com um chute de longa distância que foi para fora (45′).





A partida ficou ainda mais difícil para a Real após o intervalo com uma nova jogada de Mbappé.

O craque francês avançou mais uma vez em velocidade e com um chute surpreendeu Remiro: 2 a 0 para o PSG (56′).

Apesar do resultado, a Real hesitou em partir para o ataque e deixar espaços que os rápidos jogadores do time parisiense poderiam aproveitar para marcar o terceiro.

Até que a entrada de Ander Barrenetxea no lugar de Sheraldo Becker (61′) deu fôlego ao ataque do time da casa.

Sem a possibilidade de sair jogando, a Real optou nos minutos finais pelas bolas longas para frente.

Os anfitriões aproveitaram o pequeno recuo do PSG após o esforço físico intenso feito ao longo da partida, para descontar quase no final.

Mikel Merino aproveitou uma bola na área para fazer 2 a 1 (89′) e dar um consolo à orgulhosa torcida da Real Sociedad em San Sebastián.

