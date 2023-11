Com 2 de Lewandowski, Barcelona vira sobre Alavés no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 17:02 Para compartilhar:

Com dois gols do artilheiro Robert Lewandowski, o Barcelona venceu o Alavés por 2 a 1 neste domingo (12), de virada, para se manter na briga pela ponta do Campeonato Espanhol, com quatro pontos atrás do líder Girona.

O vice-liderança é do Real Madrid, que no sábado goleou o Valencia por 5 a 1 e chegou a 32 pontos.

O Alavés saiu na frente com apenas 20 segundos de jogo. Após o pontapé inicial do Barça, Ilkay Gündogan perdeu a bola no meio-campo e Jon Guridi passou na esquerda para Javi López, que cruzou na área para Samu Omorodion fazer 1 a 0.

Depois do gol, o Barcelona foi assumindo aos poucos o controle da partida e buscou o empate, mas encontrou dificuldades contra um adversário que se fechava bem e apostava nos contra-ataques.

A reação do Barça começou no início do segundo tempo, quando Lewandowski recebeu um cruzamento de Koundé e acertou uma cabeçada longe do alcance do goleiro Antonio Sivera (53′).

Perto da reta final, o artilheiro polonês completou a virada cobrando pênalti (77′).

Nos últimos minutos, o Alavés tentou até o fim e teve chances de empatar o jogo, mas o Barcelona conseguiu segurar o resultado.

Também neste domingo, o croata Ivan Rakitic salvou o Sevilla da derrota no clássico contra o Betis no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que terminou com empate em 1 a 1.

Os visitantes saíram na frente com Ayoze Pérez (72′), mas Rakitic deixou tudo igual marcando um golaço de fora da área (79′).

O resultado não é bom para ambas as equipes. O Betis fica na sétima posição com 21 pontos, a quatro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Sevilla segue sem engrenar na temporada e continua na parte de baixo da tabela, em 13º, com 12 pontos.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Celta Vigo 4 – 3

– Sábado:

Rayo Vallecano – Girona 1 – 2

Almería – Real Sociedad 1 – 3





Granada – Getafe 1 – 1

Osasuna – Las Palmas 1 – 1

Real Madrid – Valencia 5 – 1

– Domingo:

Barcelona – Alavés 2 – 1

Sevilla – Betis 1 – 1

(17h00) Atlético de Madrid – Villarreal

– Quarta-feira:

(17h00) Mallorca – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 34 13 11 1 1 31 16 15

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 9 19





3. Barcelona 30 13 9 3 1 26 13 13

4. Atlético de Madrid 25 11 8 1 2 26 11 15

5. Athletic Bilbao 24 13 7 3 3 25 17 8

6. Real Sociedad 22 13 6 4 3 23 16 7

7. Betis 21 13 5 6 2 17 16 1

8. Las Palmas 18 13 5 3 5 11 12 -1

9. Valencia 18 13 5 3 5 16 18 -2

10. Rayo Vallecano 18 13 4 6 3 15 17 -2

11. Getafe 16 13 3 7 3 15 17 -2

12. Osasuna 14 13 4 2 7 15 21 -6

13. Sevilla 12 12 2 6 4 18 17 1

14. Villarreal 12 12 3 3 6 17 21 -4

15. Alavés 12 13 3 3 7 11 18 -7

16. Cádiz 10 12 2 4 6 10 17 -7

17. Mallorca 9 12 1 6 5 12 18 -6

18. Celta Vigo 7 13 1 4 8 14 24 -10

19. Granada 7 13 1 4 8 18 30 -12

20. Almería 3 13 0 3 10 15 35 -20

mcd/dr/cb

