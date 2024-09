Com 2 de Lautaro Martínez, Inter de Milão vence Udinese no Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A Inter de Milão venceu a Udinese fora de casa por 3 a 2 neste sábado (28), com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Seis dias depois da derrota para o arquirrival Milan (2 a 1), a Inter não perdeu tempo e abriu o placar aos 43 segundos de jogo com Davide Frattesi.

A Udinese, surpresa neste início de temporada (5ª colocada com 10 pontos), empatou com Christian Kabasele (35′), mas os dois gols de Lautaro entre o final do primeiro tempo (45’+4) e o início do segundo (47′) definiram a partida.

Na reta final, Lorenzo Lucca (83′) descontou para o time de Údine, mas os jogadores do técnico Simone Inzaghi conseguiram sua terceira derrota no campeonato, a primeira em um mês.

Com o resultado, a Inter de Milão fica em terceiro na tabela com 11 pontos, empatada com Torino (1º), que enfrenta a Lazio no domingo, e Milan (2º), que na sexta-feira venceu o Lecce por 3 a 0.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Milan – Lecce 3 – 0

– Sábado:

Udinese – Inter 2 – 3

(13h00) Genoa – Juventus

(15h45) Bologna – Atalanta

– Domingo:

(07h30) Torino – Lazio

(10h00) Roma – Unione Venezia

Como – Hellas Verona

(13h00) Empoli – Fiorentina

(15h45) Napoli – Monza

– Segunda-feira:

(15h45) Parma – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7

3. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6

4. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

5. Udinese 10 6 3 1 2 9 10 -1

6. Juventus 9 5 2 3 0 6 0 6

7. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

8. Lazio 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Roma 6 5 1 3 1 5 3 2

10. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

11. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

12. Atalanta 6 5 2 0 3 10 11 -1

13. Bologna 6 5 1 3 1 6 8 -2

14. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

15. Como 5 5 1 2 2 6 9 -3

16. Genoa 5 5 1 2 2 4 7 -3

17. Lecce 5 6 1 2 3 3 11 -8

18. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

19. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

