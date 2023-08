Com 2 de Kane, Bayern vence Augsburg no Campeonato Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2023 - 16:11 Compartilhe

Autor de um gol e um passe decisivo no primeiro jogo, o atacante inglês Harry Kane marcou duas vezes para o Bayern de Munique na vitória sobre o Augsburg por 3 a 1 neste domingo (27), pela 2ª rodada do Campeonato Alemão.

Kane, principal contratação do Bayern para a temporada, confirma seu bom início no novo clube, vice-líder da Bundesliga, superado no saldo de gols pelo Union Berlin.

Depois de 30 minutos de um jogo morno, o time do técnico Thomas Tuchel conseguiu abrir o placar com um gol contra do zagueiro Felix Uduokhain (32′).

Pouco depois, Kane aumentou a vantagem do Bayern cobrando pênalti (40′).

No segundo tempo, o artilheiro inglês fez mais um, aproveitando assistência do lateral Alphonso Davies (69′), e na reta final o Augsburg diminuiu com Dion Beljo (86′).

“Uma grande vitória, contundente, merecida, mas acho que temos um grande potencial e podemos melhorar”, disse Tuchel após a partida.

No outro jogo deste domingo, o Eintracht Frankfurt arrancou um empate fora de casa com o Mainz em 1 a 1.

Os anfitriões foram para o intervalo em vantagem graças ao gol de cabeça de Lee Jae Sung (25′).

No segundo tempo, o Eintracht ficou com um jogador a menos após a expulsão do meia Ansgar Knauff por receber o segundo cartão amarelo (61′).

Mas o time de Frankfurt conseguiu evitar a derrota ao marcar nos acréscimos com o egípcio Omar Marmoush (90’+1), após boa jogada individual do francês Junior Dina Ebimbe.

— Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

RB Leipzig – Stuttgart 5 – 1

– Sábado:

Heidenheim – Hoffenheim 2 – 3

Darmstadt – Union Berlin 1 – 4

Colônia – Wolfsburg 1 – 2





Bochum – Borussia Dortmund 1 – 1

Freiburg – Werder Bremen 1 – 0

B. Moenchengladbach – Leverkusen 0 – 3

– Domingo:

Mainz – Eintracht Frankfurt 1 – 1

Bayern de Munique – Augsburg 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Union Berlin 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 7 1 6

3. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 2 4

4. Wolfsburg 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Freiburg 6 2 2 0 0 3 1 2





6. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 1 1

. Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 0 2 1 1

8. RB Leipzig 3 2 1 0 1 7 4 3

9. Stuttgart 3 2 1 0 1 6 5 1

10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 4 0

11. Augsburg 1 2 0 1 1 5 7 -2

12. B. Moenchengladbach 1 2 0 1 1 4 7 -3

13. Mainz 1 2 0 1 1 2 5 -3

14. Bochum 1 2 0 1 1 1 6 -5

15. Colônia 0 2 0 0 2 1 3 -2

16. Heidenheim 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. Darmstadt 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Werder Bremen 0 2 0 0 2 0 5 -5

