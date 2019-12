Com 2 de João Pedro, Cagliari vence jogo de 7 gols e sobe para 4º na Itália

Coadjuvante no Campeonato Italiano nas últimas duas décadas, o Cagliari é a surpresa do início do torneio na temporada 2019/2020. Nesta segunda-feira, na conclusão da 14ª rodada, o time ascendeu para o quarto lugar ao vencer a Sampdoria por 4 a 3, em partida disputada na Sardegna Arena. O brasileiro João Pedro foi o destaque do duelo ao marcar dois gols.

O triunfo deixou o Cagliari com 28 pontos, na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, completada por Inter de Milão, Juventus e Lazio. A Sampdoria, na luta contra o rebaixamento, está em 17º lugar, com 12 pontos.

A vitória do Cagliari veio com uma grande virada, pois o time chegou a estar perdendo por 2 a 0 e 3 a 1. Fabio Quagliarella marcou duas vezes pelo time visitante, uma delas em cobrança de pênalti diante do goleiro brasileiro Rafael Pinheiro, com passagem pelo Santos. E o outro gol do time foi do uruguaio Gaston Ramírez.

O belga Radja Nainggolan marcou pelo Cagliari, antes de João Pedro, meio-campista que atuou por Atlético Mineiro e Santos, fazer dois gols. E o gol da vitória saiu aos 51 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Albeto Cerri – ele havia entrado em campo aos 48.

Coincidentemente, Cagliari e Sampdoria voltarão a se encontrar na quinta-feira, novamente na Sardenha, mas dessa vez pela Copa da Itália.