Com 2 de Haaland, City vence Brentford e segue 100% no Inglês; Liverpool perde em casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2024 - 18:50 Para compartilhar:

Quatro vitórias em quatro jogos e mais dois gols de Erling Haaland. O atual tetracampeão Manchester City segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês depois de derrotar o Brenftord por 2 a 1 neste sábado (14).

O time do técnico Pep Guardiola assumiu a liderança isolada graças à derrota do Liverpool diante do Nottingham Forest por 1 a 0 em Anfield.

Foi o primeiro revés da temporada para os ‘Reds’ de Arne Slot, técnico holandês que substituiu Jürgen Klopp, que vinha de três vitórias em três jogos, com sete gols marcados e nenhum sofrido até então.

Mas a equipe foi surpreendida em casa pelo Forest, que na temporada passada terminou o campeonato na 17ª posição. Callum Hudson-Odoi (53′) marcou o único gol da partida.

“Só temos que olhar para nós mesmos, temos que ser melhores. Perdemos a bola muitas vezes perto da área. Temos que ser melhores com a bola”, analisou Slot.

Com o resultado, o Liverpool foi alcançado na tabela pelo Aston Villa (3º), que venceu o lanterna Everton por 3 a 2 com dois gols de Ollie Watkins e um de Jhon Durán.

Na tabela de classificação, o Manchester City é o único com 12 pontos, três a mais que o Liverpool, que no domingo pode ser ultrapassado caso os ‘Gunners’ vençam o clássico londrino contra o Tottenham.

Já o Nottingham Forest segue invicto (duas vitórias e dois empates) e ocupa provisoriamente a quarta posição.

No Etihad Stadium, o destaque foi mais uma vez Erling Haaland, que balançou as redes duas vezes (19′ e 32′) e chegou a nove gols em quatro jogos.

O atacante de 24 anos garantiu os três pontos para os ‘Citizens’ virando a partida depois que o Brentford saiu na frente marcando com o atacante congolês Yoane Wissa aos 22 segundos.

“As pessoas dizem que o City é o mais forte, mas a Premier League é muito difícil, tivemos a prova disso hoje”, disse Guardiola após a partida.

– United volta a vencer –

Mais cedo, o Manchester United se recuperou das duas derrotas antes da pausa da data Fifa ao vencer o Southampton fora de casa por 3 a 0, com gols de Matthijs De Ligt, Marcus Rashford, que voltou a marcar depois de seis meses, e Alejandro Garnacho.

O técnico Erik ten Hag pode respirar aliviado após sua segunda vitória em quatro rodadas, um mês depois da primeira, sobre o Fulham (1 a 0), na estreia.

O goleiro camaronês André Onana foi mais uma vez fundamental para o United, defendendo um pênalti no primeiro tempo (33′), quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0 e o Southampton pressionava tentando abrir o placar.

Dois minutos depois (35′), De Ligt fez de cabeça seu primeiro gol pelo clube de Manchester, ao qual chegou nesta temporada vindo do Bayern de Munique.

No final do primeiro tempo (41′), Rashford ampliou para os ‘Red Devils’ em um belo chute cruzado para marcar seu primeiro gol pela equipe desde março.

Na segunda etapa, o United administrou a vantagem e fez várias mudanças, com a estreia do meia uruguaio Manuel Ugarte, outro reforço que chegou para esta temporada, procedente do Paris Saint-Germain.

O atacante argentino Alejandro Garnacho, que também começou no banco, sofreu a falta que causou a expulsão do zagueiro Jack Stephens (79′) e fechou o placar mandando a bola para as redes da entrada da pequena área (90’+6).

Após a quarta derrota em quatro rodadas, o Southampton segue sem pontuar no Campeonato Inglês.

E no último jogo do dia, o Chelsea venceu o Bournemouth fora de casa por 1 a 0, com um gol na reta final do atacante francês Christopher Nkunku (86′).

Com a vitória, os ‘Blues’ sobem para a sétima posição, à espera dos resultados dos jogos de domingo.

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Southampton – Manchester United 0 – 3

Fulham – West Ham 1 – 1

Manchester City – Brentford 2 – 1

Liverpool – Nottingham 0 – 1

Brighton – Ipswich Town 0 – 0

Crystal Palace – Leicester 2 – 2

Aston Villa – Everton 3 – 2

Bournemouth – Chelsea 0 – 1

– Domingo:

(10h00) Tottenham – Arsenal

(12h30) Wolverhampton – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

2. Liverpool 9 4 3 0 1 7 1 6

3. Aston Villa 9 4 3 0 1 7 6 1

4. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

5. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

6. Arsenal 7 3 2 1 0 5 1 4

7. Chelsea 7 4 2 1 1 8 5 3

8. Newcastle 7 3 2 1 0 4 2 2

9. Brentford 6 4 2 0 2 6 6 0

10. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Bournemouth 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Fulham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Tottenham 4 3 1 1 1 6 3 3

14. West Ham 4 4 1 1 2 5 6 -1

15. Leicester 2 4 0 2 2 5 7 -2

16. Crystal Palace 2 4 0 2 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 3 0 1 2 3 9 -6

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 4 0 0 4 4 13 -9

jta/pm/cb

Manchester United