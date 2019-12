Com 2 de Cristiane, Brasil goleia o México de novo e fecha 2019 invicto com Pia

A seleção brasileira feminina voltou a golear o México. Após aplicar 6 a 0 nas adversárias na última quinta-feira, na Arena Corinthians, foi até Araraquara (SP) neste domingo e bateu as oponentes por 4 a 0, na Fonte Luminosa. Cristiane se destacou no amistoso ao marcar duas vezes no primeiro tempo para o Brasil, que continua invicto sob o comando de Pia Sundhage e não foi vazada nesses dois compromissos.

A técnica sueca aproveitou os jogos contra a seleção mexicana para testes, ainda mais pelos amistosos não terem sido realizados em uma Data Fifa, o que não obriga a liberação das jogadoras por seus clubes. Assim, chamou 17 atletas que não estavam presentes em suas listas anteriores.

Além disso, promoveu alterações na escalação entre um amistoso e outro. Duas dessas mudanças renderam chances para Luciana, goleira da Ferroviária, o time da casa e heroína da conquista do título do Campeonato Brasileiro neste ano, e também para a atacante Cristiane.

E foi exatamente Cristiane que colocou o Brasil em vantagem, logo aos oito minutos. A oportunista atacante aproveitou um ótimo cruzamento de Bia Zaneratto, que havia brilhado com três gols marcados na Arena Corinthians, para fazer 1 a 0.

Nesse momento, a seleção já tinha a partida sob controle, criando lances perigosos em jogadas de velocidade e coletivas. Com a abertura do placar, o ritmo não foi mantido, a equipe passou a errar mais passes, alguns perigosos, no campo de defesa, mas ainda assim voltou a marcar. O segundo gol do Brasil saiu aos 26 minutos, em uma bela cobrança de falta de Debinha, que acertou o ângulo esquerdo da meta da seleção mexicana.

Se a beleza do gol de Debinha se deu pela precisão, o terceiro do Brasil chamou a atenção pela coletividade. Aos 38, Chu acionou Bia, que deu de calcanhar para Cristiane, que passou para Isabella na direita. Ele cruzou para Cristiane, que cabeceou para as redes.

As seis alterações realizadas por Pia duarante a etapa final levaram o Brasil a não manter a mesma qualidade coletiva. Ainda assim, a equipe dominou a segunda metade do jogo e seguiu criando chances, como quando Isabella acertou o travessão em chute de longe.

E voltou a marcar aos 29, quando Aline Milene acionou Victória Albuquerque na grande área. Mesmo marcada, bateu de bico, com a bola entrando no canto esquerdo, para definir o placar de 4 a 0. E também fechou os amistosos com um “placar agregado” de 10 a 0 contra o México, o 26º colocado no ranking da Fifa – o Brasil é o nono.

“Nada melhor do que jogar em casa, sendo a primeira vez vestindo a camisa da seleção aqui. Feliz pela família que compareceu, a torcida gritando. É um ótimo ciclo que está se criando até a Olimpíada, acho que vamos chegar da melhor forma possível. É nítida a evolução, as vitórias têm acontecido, a gente está se moldando. Ela passa informações novas, principalmente na questão defensiva, a gente tem melhorado bastante”, avaliou Bia, em entrevista ao SporTV.

Este foi o último compromisso da equipe dirigida por Pia em 2019, sendo que o time ainda está invicto nos 90 minutos regulamentares, embora tenha perdido dois duelos nos pênaltis. São, no total, seis vitórias e dois empates em oito duelos sob o comando da treinadora, que prepara a seleção para a Olimpíada de Tóquio, depois de assumi-la na sequência do Mundial da França. Além disso, são 24 gols marcados e apenas dois sofridos.