Com 2 de CR7, Juve vence e bate recorde de pontos no 1ºturno

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – Com a vitória contra a Sampdoria por 2 a 1 neste sábado (29), a Juventus fechou o primeiro turno com a maior pontuação de uma equipe na história da competição. Jogando em casa, a Velha Senhora garantiu a vitória com 2 gols de Cristiano Ronaldo. A Samp ainda conseguiu diminuir a vantagem com Quagliarella. Com isso, a Juve soma 53 pontos, resultado de 17 vitórias e dois empates, e mantém 12 pontos de diferença sobre o Napoli, que encara o Bolonha ainda neste sábado. O recorde anterior também era da Juventus, que na temporada 2005/2006 fechou o primeiro turno com 52 pontos. (ANSA)