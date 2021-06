Com 1º tempo agitado e gol salvador, CRB vence Confiança pela Série B Primeira etapa teve dois gols para cada lado, mas Dudu no final, deu a vitória para o Galo

Neste sábado (12), o CRB venceu o Confiança, pela 3ª rodada da Série B. Após primeiro tempo agitado, com quatro gols, dois de cada lado, o Galo matou o Dragão na segunda etapa e levou os três pontos.

Agora o CRB enfrenta uma ”mini maratona” fora de casa na Série B. Primeiro, visita o Goiás, na próxima terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília) e em seguida, vai até o Rio de Janeiro, quando no sábado (19) encara o Vasco. Enquanto isso, na próxima rodada rodada recebe o Brasil de Pelotas, às 21h30 e posteriormente viaja para duelar com o Sampaio Corrêa.

Começo agitado

O primeiro tempo começou agitado, com ambas as equipes buscando acelerar o jogo, principalmente pelos lados do campo. Aos 9′, Alisson Farias deixou Hyuri na cara do gol, o camisa 9 finalizou mas parou no goleiro Rafael Santos. No rebote, Alisson aproveitou para empurrar para as redes, abrindo o placar.

Mas, alegria não durou muito, visto que três minutos depois, Luciano Juba cruzou na área, Romão vacilou e Neto Berola apareceu bem para cabecear e empatar.

Gols para os dois lados

O CRB por pouco não voltou a frente no placar com Hyuri. Ewandro levantou na área e o camisa 9 cabeceou bonito, mas novamente Rafael Santos salvou com os pés.

Sabe aquele velho ditado? “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura?” De tanto tentar, Hyuri deixou o dele. Reginaldo deu um belo passe para o atacante, que avançou e tocou na saída do goleiro e marcou o segundo dos mandantes.

Aos 22′, Leandro Silva cruzou rasteiro, a zaga do CRB tirou aquele cochilo e o centroavante Alex Henrique não perdoou, aparecendo livre e colocando o empate novamente no marcador. Logo depois a partida perdeu brilho, e as equipes não proporcionaram mais boas chances, pelo contrário, o duelo ficou amarrado e quatro cartões foram distribuídos até o intervalo.

Saudades, primeiro tempo

A segunda etapa começou parecida com o final da primeira: sem brilho. As equipes buscavam seus centroavantes em bolas levantadas, mas faltou capricho. Posteriormente, Daniel Penha finalizou com perigo, mesmo com vários jogadores na frente, a bola passou por todos, Willians Santana aproveitou no segundo pau e mandou para fora.

Em seguida, Iago entrou na área e cruzou rasteirinho para Alex Henrique, desviar e ver a bola passar bem perto da meta de Diogo Silva.

Jogo amarrado

O CRB tinha mais a posse de bola e tentava entrar na área adversária nos toques, mas errava no último passe. Por outro lado, o Confiança buscava os contragolpes, mas também falhava na decisão final.

Aos 36′, por pouco não aconteceu um golaço digno do nome do estádio: Rei Pelé. Daniel Penha pegou a bola no meio-campo, viu Diogo Silva adiantado e mandou direto para o gol, a bola passou por cima, mas assustou.

O gol da vitória

Aos 38′, Reginaldo levantou na segunda trave, Dudu Cabeceou com estilo, encobrindo o goleiro Rafael Santos e selando a vitória dos mandantes.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRB 3 X 2 CONFIANÇA

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Data/horário: 12 de junho de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistente 1: Jander Rodrigues Lopes (AM)

Assistente 2: Hugo Agostinho Chaves da Paixão (AM)

Gols: Alisson Farias (9’/1T) (1-0), Neto Berola (12’/1T) (1-1), Hyuri (17’/1T) (2-1), Alex Henrique (22’/1T) (2-2), Dudu (39’/2T) (3-2)

Cartões amarelos: Hyuri, Marthã e Guilherme Romão (CRB), Leandro Silva e Luciano Juba (Confiança)

CRB: Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Frazan e Guilherme Romão (Alexandre Melo – Intervalo); Marthã (Claudinei – Intervalo), Jean Patrick e Diego Torres (Dudu 22’/1T); Ewandro (Erik 23’/2T), Alisson Farias (Calyson 33’2T) e Hyuri. Técnico: Allan Aal.

CONFIANÇA: Rafael Santos; Leandro Silva, Nery Bareiro, Sallinas e Luciano Juba (Everton 39’/2T); Bruno Sena, Álvaro (Rafael Vila 30’/2T)e Daniel Penha; Neto Berola (Willians Santana 13’/2T), Luidy e Alex Henrique (Lucas Barcelos 30’/2T). Técnico: Rodrigo Santana.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também