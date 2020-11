Com 17 casos no feminino, Santos tem 27 atletas profissionais com coronavírus

O surto de coronavírus no Santos envolve os elencos profissionais masculino e feminino. Nesta terça-feira, o clube confirmou que, além dos dez casos na equipe dirigida por Cuca, o número de infectadas entre as atletas das “Sereias da Vila” chegou ao 17. No total, portanto, são 27 jogadores com a covid-19.

O Santos explicou que mais 3 atletas da equipe feminina deram positivo para a virose nesta terça-feira, elevando os casos para 17 – no último domingo, o clube havia revelado 14 casos. Além disso, 5 membros da comissão técnica contraíram a covid-19.

A situação da equipe feminina do Santos é dramática e levou o clube a pedir o adiamento da partida contra o São José, marcado para esta quarta-feira, no Ulrico Mursa e válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O clube alega não ter jogadoras disponíveis para disputar o jogo, pois outras cinco atletas estão afastadas por causa de lesões. E uma goleira está em fase final de gravidez.

No elenco masculino, os casos também estão aumentando. Nesta terça, o clube comunicou que mais sete jogadores foram diagnosticados com a covid-19: Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alison e Sandry Eles se juntam a Lucas Veríssimo, Madson e João Paulo, que tinham sido diagnosticados na segunda, assim como o preparador de goleiros Arzul – estes foram testados antes porque haviam apresentado sintomas da covid-19.

O Santos também comunicou que seis membros da comissão técnica foram infectados, incluindo os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro Treinador da equipe, Cuca está afastado desde sábado, internado e sob observação em um hospital de São Paulo, sem previsão de alta, tendo ficado de fora da partida contra o Red Bull Bragantino, no dia seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi comandada exatamente por Cuquinha.

Os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica que testaram positivo para a covid-19 estão em isolamento e sob cuidados do departamento médico do Santos. E o restante do elenco passará por nova bateria de testes na quinta, cumprindo o protocolo exigido pela CBF, pois no sábado a equipe enfrentará o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Estará, porém, bastante desfalcado, no que se inclui a ausência de Soteldo, na seleção venezuelana.

