Com 17 artistas, festival Plantão celebra cena do rap no Nordeste

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O festival Plantão está na segunda edição, que ocorre nos dias 19 e 20 de abril no Marina Park, em Fortaleza, Ceará, e conta com 17 artistas do rap e trap. O evento surgiu para estimular a cena do rap no Nordeste, valorizando artistas locais e fazendo da capital cearense um ponto de encontro para dois dias de imersão na música brasileira.

Toda a concepção do projeto foi desenvolvida pela 30PRAUM, pioneira na fomentação do gênero musical no Nordeste, com o intuito de proporcionar um grande festival do segmento para o público local. “Desta vez o Plantão se tornou mais do que uma edição, mas uma expansão do nosso sonho: pela primeira vez, transformamos o festival em um evento de dois dias, reafirmando o Plantão como o maior evento de rap já realizado em Fortaleza. Queremos abrir as portas para uma experiência sem precedentes, celebrando a cultura do rap em uma escala nunca antes vista em nossa cidade.”, afirma Clara Mendes, CEO da gravadora.

Sendo realizado em dois dias neste ano, com 17 apresentações ao todo, oito atrações a mais do que a edição de 2023, o Plantão coroa a sua força como o primeiro festival de rap realizado em Fortaleza e contribui para enriquecer o movimento cultural na cidade, mobilizando fãs de diversos locais do Brasil e também de outros países. Além de também contribuir para a movimentação turística e econômica da capital do Ceará, o projeto faz parte dos planos de expansão da empresa, que visa entrar cada vez mais na produção de eventos próprios, expandindo sua potência e ideais

Na sexta-feira, dia 19 de abril, primeiro dia de festival, apresentam-se Matuê, WIU, Teto, Major RD, KayBlack, TZ da Coronel, Azzy, Leviano e Guto. Já no sábado, dia 20, os shows ficam por conta de Djonga, Veigh, Cone Crew, Derek, Slipmami, Borges, Arthurzim e Vino convida Danzo. Os artistas da 30PRAUM – Matuê, Teto e WIU – retornam ao festival para um show em conjunto no último dia.

“A gente tá preparando uma segunda edição ainda mais forte, com um dia a mais de festa pra rapaziada poder curtir e aproveitar todo o segundo que puderem. Estamos imersos na concepção toda do festival para que sejam os melhores dias de todos que estiverem conosco. A gente quer fazer de Fortaleza um centro cultural e fortalecer cada vez mais o rap e os nomes da música no Nordeste. É preciso valorizar o que é nosso e a galera merece um evento desses!”, afirma Matuê, diretor artístico da 30PRAUM.

Vale lembrar que a primeira edição do evento, realizada em abril de 2023, contou com mais de 20 mil pessoas presentes e 60 mil telespectadores simultâneos por meio da live realizada no YouTube. A edição marcou também a estreia da 30PRAUM na concepção e realização de festivais de música. Grandes nomes do gênero passaram pelo palco do Marina Park. Além dos três artistas da 30PRAUM – Matuê, Teto e WIU – o line-up dessa estreia contou com a presença de Djonga, Major RD, Marcelo D2, L7nnon, Welisson e Arthurzim e a curadoria do line-up foi realizada pelo Matuê. Além das apresentações, o público teve acesso à área gastronômica e algumas experiências que foram desenvolvidas no espaço do festival.

Serviço – Plantão 2024

Data: 19 e 20 de abril

Local: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil – Fortaleza/CE)

Atrações:

– Sexta-feira, 19 de abril: Matuê, WIU, Teto, Major RD, KayBlack, TZ da Coronel, Azzy, Leviano e Guto.

– Sábado, 20 de abril: 30PRAUM (Matuê, WIU e Teto), Djonga, Veigh, Cone Crew, Derek, Slipmami, Borges, Arthurzim e Vino convida Danzo

Vendas: www.seutickets.com.br ou Loja RioMar Fortaleza – Piso E1 (na entrada da Rua Desembargador Lauro Nogueira)

Informações: https://www.instagram.com/plantaofestival

Sobre a 30PRAUM

Criada pelo rapper Matuê e pela empresária Clara Mendes, a 30PRAUM é um selo fonográfico e produtora musical cearense. Surgido em 2016 com a missão de inspirar um novo movimento musical no Nordeste e ser polo artístico para o hip-hop da região. Além do fundador Matuê, recordista em números no País, os cantores WIU e Teto, nomes frequentes nos TOP10 dos charts de streaming, também integram o casting da produtora, que sempre teve como objetivo mostrar a força e direcionar os holofotes do gênero, com o intuito de fazer história e construir um império para o hip hop nordestino.