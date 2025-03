Com 15 episódios, série ‘Constanza&Marilu’ chega à TV Cultura

Produzido e exibido pela primeira vez em 2014 pela ASAS, a série ‘Constanza&Marilu’ ganha horário de gala, agora na TV Cultura – segunda emissora mais premiada e a mais admirada do Brasil – entre as mais prestigiadas produções da casa: o Roda Viva e o Metrópolis. Os 15 episódios da primeira temporada – com 5 minutos de duração cada – tem estreia em 10 de março e seguem sempre às segundas-feiras, no mesmo horário.

De um lado está Costanza Pascolato, a italiana sinônimo de estilo e elegância, considerada a papisa da moda; do outro, Marilu Beer, artista plástica, designer e decoradora argentina, falecida em outubro de 2019. Duas damas do contemporâneo, com estilos de vida únicos, o que proporciona a cada episódio pontos de vista diferentes e complementares sobre o mesmo tema. Elas se conhecem desde que chegaram ao Brasil, ainda garotas, e, por mais de 50 anos, cultivaram uma amizade genuína, pautada por estímulo intelectual e admiração.

Projeto original do Coletivo Internacional de Inteligência Criativa ASAS.BR.COM, uma aceleradora de propósitos que cria, desenvolve e produz conteúdos que nos instigam a experimentar outros pontos de vista, a série tem um formato original, chamado SofaChatShow. Com humor particular, Costanza e Marilu comentam cada tema em um sofá diferente por episódio, escolhidos a dedo pela própria Marilu. Neste cenário branco – que reproduz uma página aberta para que as amigas desenvolvam suas ideias – acontecem bate-papos descontraídos e divertidos, repletos de referências culturais.

Paula Trabulsi, criadora e diretora geral do projeto, explica a volta do programa à TV, agora aberta: “Porque o programa – por sugestão da nossa sábia Monica Waldvogel – sempre abordou temas contemporâneos que seguem cada vez mais atuais. Porque quando lançamos Costanza&Marilu mal se falava sobre etarismo, e hoje é cada vez mais necessário nos inspirarmos em damas do contemporâneo como elas – que sabem quanta leveza é possível para acessar os sentimentos mais profundos; que mesmo com diferentes propósitos, têm em comum a conquista da beleza em todas as circunstâncias cotidianas. Porque sempre estimularam uma à outra e se admiraram. E principalmente porque os vários encontros divertidíssimos entre estas amigas de longa data é uma delícia de ver, ouvir e curtir!”

Os episódios são organizados por um abecedário temático – cada letra determina o assunto da vez: A, de Agora, Antes e Avante; B, de Brasil e Boazuda, e assim por diante. Textos e grafismos ilustram os pontos de destaque do papo que, por vezes, vai além dos sofás: eventualmente, as câmeras acompanham as duas e chegam ao trabalho e à casa, em tomadas que revelam detalhes da rotina e até as receitas preferidas da dupla.

Com a leveza de quem sabe analisar sem ser pedante, elas falam de assuntos que oscilam entre amenidades, passam por sentimentos e visões de mundo e chegam a pautas controversas – sempre com humor e espontaneidade. “Um verdadeiro bálsamo”, como muitos fãs já comentaram nas redes.

A dupla

Costanza Maria Teresa Ida Clotilde Giuseppina Pallavicini Pascolato é empresária e consultora, reconhecida como uma das maiores autoridades em moda no Brasil. Nasceu em Siena, na Itália, conserva um leve sotaque e não perde o humor sobre si e a vida. Ela pode ter essa aparência aristocrática, mas ri de si mesma porque sabe que é a melhor alternativa para viver mais e melhor. “Os ingleses dizem que humor é sinal de civilidade” gosta de comentar.

Marilu Beer foi uma artista plástica, designer, paisagista, decoradora. Uma inventora de estilo único, nasceu em Buenos Aires e viveu no Brasil por mais de 50 anos, mantendo seu sotaque portenho. Construiu para si uma vida em torno da estética, da arte que executa e do conhecimento que busca incessantemente. Sabia rir de si, da tragédia e do drama.

Serviço

Costanza&Marilu

Estreia: 10 de março (segunda-feira)

Exibição: Segundas à noite, após o Roda Viva

Classificação Indicativa: 12 anos