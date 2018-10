Com 14% das urnas apuradas, Wellington Dias lidera corrida ao governo do Piauí

Com 14% das urnas apuradas, o candidato à reeleição, Wellington Dias (PT) lidera a corrida para o governo do Estado do Piauí, com 56,34% dos votos válidos. Ele é seguido por Dr. Pessoa (Solidariedade) com 20,50% dos votos. Em terceiro lugar aparece o candidato Luciano (PSDB), com 16,94%.

Até agora, o número de abstenções foi de 15,76%, o que significa um número total de 45.045 eleitores. Votos brancos somam 3,23% (7.784) e nulos totalizam 10,13%.