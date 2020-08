Com 14 casos de covid-19, Sampaio Corrêa tem novo jogo da Série B adiado pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o Sampaio Corrêa registrar mais cinco casos de covid-19 – totalizando agora 14 jogadores dentre os 27 inscritos -, anunciou nesta sexta-feira o adiamento do confronto entre os maranhenses e o Brasil-RS, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que seria realizado às 11 horas deste domingo.

“Oportunamente, a Diretoria de Competições da CBF informará a nova data para realização da partida”, informou o departamento de competições da CBF em uma nota oficial.

“Mais uma vez, a CBF, por meio do seu diretor de competições, Manoel Flores, e do Walter Feldman, secretário geral, demonstrou bom senso e adiou o nosso jogo. Lamento pelos contratempos na tabela, mas é uma questão de saúde e ficamos sem qualquer condições de enviar a equipe a campo”, declarou Sergio Frota, presidente do Sampaio Corrêa.

Nesta sexta-feira, também em nota oficial, o Sampaio Corrêa já havia informado que “no BID, o clube conta com 27 nomes regularizados, sobrando 10 à disposição, no momento”. São 14 casos de covid-19 e três jogadores lesionados.

Os nordestinos, no meio de semana, já não enfrentaram o Figueirense, em São Luis, válido pela quarta rodada, pelo mesmo motivo. Derrotado em suas três primeiras partidas, o Sampaio Corrêa amarga a 20.ª e última colocação na tabela de classificação da Série B.

