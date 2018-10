Com 100% de votos apurados no DF, Ibaneis fica com 41,9% e Rollemberg, 13,9%

Com 100% das seções apuradas, o segundo turno para governador no Distrito Federal será disputado entre o advogado Ibaneis Rocha (MDB), que ficou com 41,97%, e Rodrigo Rollemberg (PSB), com 13,94%. Na contagem de votos, o adversário de Ibaneis na fase final da eleição só foi conhecido após quase todos os votos apurados por conta da disputa acirrada pelo segundo lugar com Rogério Rosso (PSD), que terminou com 11,24%. Na disputa pelas vagas do Senado, Leila do Vôlei (PSB) e Izalci (PSDB) foram eleitos com 17,76% e 15,33% dos votos válidos, respectivamente.