Com 1 a menos, Red Bull Bragantino bate Atlético-GO e volta ao G-4 do Brasileirão

Com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense nesta terça-feira por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jadsom Silva fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 41 pontos e voltou ao G-4. O Atlético Goianiense ficou com os mesmos 31 pontos e em 11.º lugar, podendo perder posições com a sequência da rodada, que ter´pa jogos nesta quarta e na quinta-feira.

Os 45 minutos iniciais tiveram como protagonista o árbitro brasiliense Sávio Pereira Sampaio, com decisões bastante contestáveis e que acabou desagradando os dois lados. Logo aos 10, Helinho invadiu a área, tropeçou sozinho e caiu. A arbitragem, de forma precipitada, viu falta do lateral-esquerdo Igor Cariús no atacante, assinalando o pênalti para o time paulista. Praxedes foi para a cobrança, bateu fraco e o goleiro Fernando Miguel caiu do lado direito para defender.

O clima entre os jogadores ficou bastante quente, o que resultou em alguns cartões amarelos bem aplicados e outros um pouco exagerados pelo árbitro. Em um desses lances, aos 29 minutos, Eric Ramires fez falta na lateral, recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, deixando os anfitriões com um a menos. Mudando de lado as reclamações contra o árbitro.

Mesmo em desvantagem numérica, o time paulista manteve o equilíbrio em campo e quase abriu o placar aos 49 minutos. Helinho fez jogada individual e tocou para Jadsom Silva, que finalizou de fora da área, muito perto do travessão de Fernando Miguel.

O segundo tempo começou mais tranquilo e com os times priorizando o toque de bola. Tanto é que a primeira oportunidade aconteceu apenas aos 21 minutos, quando Ytalo recebeu ótimo passe na área, ficou cara a cara com Fernando Miguel e chutou em cima do goleiro.

Os paulistas investiram um pouco mais no ataque e aos 24 minutos tiraram o zero do placar. Após excelente troca de passes, Jadsom Silva recebeu na área e chutou forte, no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro atleticano.

Em desvantagem no placar, o Atlético Goianiense se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou na forte marcação do Red Bull Bragantino e amargou mais uma resultado negativo no campeonato.

Pela 27.ª rodada, o Red Bull Bragantino volta a campo no domingo para enfrentar o Ceará, às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Atlético Goianiense, no mesmo dia e horário, receberá o líder Atlético-MG, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 0 ATLÉTICO GOIANIENSE

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires e Praxedes (Emiliano Martínez); Helinho (Weverson), Ytalo e Cuello (Gabriel Novaes). Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO GOIANIENSE – Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús (Lucão); William Maranhão (André Lima), Matheus Barbosa (Baralhas) e João Paulo; André Luís (Natanael), Zé Roberto e Ronald (Janderson). Técnico: João Paulo Sanches (auxiliar).







GOL – Jadsom Silva, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Ortiz (Red Bull Bragantino); Arnaldo, William Maranhão, Ronald e Janderson (Atlético Goianiense).

CARTÃO VERMELHO – Eric Ramires (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 26.950,00.

PÚBLICO – 971 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

