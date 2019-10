Colunista social e pastor Tutuca assume diretoria da Ancine

O colunista social e pastor Edilásio Barra, conhecido como Tutuca, foi nomeado nesta quarta-feira, 23, como Superintendente de Desenvolvimento Econômico da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A direção é responsável pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que em 2018 investiu cerca de R$ 800 milhões no mercado brasileiro – o principal instrumento de fomento direto do audiovisual no País.

Desde o início do ano, Tutuca tem passado por cargos na área da cultura do governo federal. Segundo a Coluna do Estadão, ele é aliado do deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), por sua vez próximo do presidente Jair Bolsonaro.

Tutuca comandou um programa de TV chamado VIP, na RedeTV!, que lhe rendeu o apelido de “Amaury Jr. carioca”, e também é fundador da Igreja Continental do Amor de Jesus, no Rio. Ele estava ocupando a cadeira de diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Especial de Cultura, e agora mudou de cargo.

Segundo a Ancine, entre suas novas atribuições, estão a operação das chamadas públicas do Fundo Setorial, aumentar a competitividade da indústria, promover a sustentabilidade própria do setor e promover a articulação dos vários elos da cadeia produtiva do audiovisual.