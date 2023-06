Colunista reage após Bruna Biancardi pedir provas de ‘acordo’ com Neymar: ‘Caladinha para traição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 17:55 Compartilhe

O jornalista Erlan Bastos usou o Twitter, nesta segunda-feira (19), para responder à mensagem que Bruna Biancardi enviou pedindo provas de que ela e o jogador Neymar teriam ‘acordo para trair’, ou ela o processaria.

Após as notícias de que o atleta teria traído a influenciadora, que circularam no último domingo (18), o colunista do portal Em Off afirmou haver o acordo entre os dois, que estão noivos.

“De onde vc tirou essa merd* que você tá espalhando por aí, meu querido?”, questionou ela em direct no Instagram (confira clicando aqui).

Erlan compartilhou um vídeo comentando a ameaça de processo da influenciadora, destacando o fato de Biancardi não ter reagido nas redes sociais à notícia da traição. Ele respondeu dizendo que faz questão de fazer a futura mamãe passar vergonha no tribunal.

“Ela fica caladinha nas redes sociais para traição? Se não era acordo, porque não ataca o seu ‘amor’?”, escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas criticaram a postura do colunista, lembrando que a reação da influenciadora sobre a suposta traição não deve ser levada às redes.

“você não tem nada a ver com a vida dela cara, tá cobrando ela ‘atacar’ o namorado dela por quê?”, comentou uma internauta. “Pq com o ‘amor’ dela, ela se resolve em off, eles têm contato suficiente para se resolver fora da internet”, destacou outra.

“Até onde eu sei, o relacionamento deles é problema deles, o que ela fez ou deixou de fazer com o cara é problema dela, e não teu, tampouco nosso”, lembrou outro usuário do microblog.

Confira a publicação de Erlan Bastos no Twitter:

“ e fale em rede social tudo que você tem de falar com Neymar”

Pra que ela faria isso? A relação é entre os dois e não com o resto do mundo. Eles não tem que dar satisfação a ninguém, os dois podem se resolver se forma madura e civilizada, e não dar satisfação pra um colunista. — Italo Israel (@italo58994057) June 19, 2023

