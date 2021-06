Coluna – Novidades que deram o que falar na E3 2021 

Depois de dois anos, a E3, maior feira de games do mundo, voltou esta semana. Desta vez, em versão virtual por conta da pandemia de covid-19, que causou o cancelamento da edição do ano passado. Para maior parte do público, que sempre acompanhou de longe as conferências – transmitidas ao vivo pela internet – pouco mudou. Apesar das restrições em razão da pandemia, o evento esteve repleto de novidades. Separei abaixo as principais delas.

Ubisoft

A principal surpresa da publicadora francesa foi o anúncio de Mario & Rabbids: Sparks of Hope, continuação do improvável crossover que fez bastante sucesso no Switch. O jogo de combate em turnos, no estilo do clássico game XCOM, leva a turma do mascote da Nintendo e os coelhos bagunceiros da Ubisoft a uma aventura no espaço, com direito à estreia da versão “Rabbid” da heroína Rosalina, de Super Mario Galaxy.

A Ubisoft também mostrou mais detalhes de Far Cry 6, que vai ganhar um modo alternativo no qual se pode jogar com vilões de outros games da franquia. E teve ainda o anúncio de Avatar: Return to Pandora, baseado no filme do diretor James Cameron. O jogo de ação em primeira pessoa impressionou pelo visual, tal qual a película lançada em 2009, que inaugurou uma febre de longa-metragens em 3D na época (lembra?).

Xbox & Bethesda

A Bethesda, agora uma subsidiária da Microsoft (fabricante do Xbox), anunciou dois novos games na conferência, ambos exclusivos. Um deles, Starfield, trata-se de um RPG de ficção científica, situado no espaço sideral, com lançamento previsto para novembro de 2022. O game está sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio responsável pelos últimos Elder Scrolls, incluindo o famoso Skyrim.

A outra novidade é o jogo de tiro em terceira pessoa RedFall, dos mesmos criadores de Prey. Só foi possível assistir a um trailer em computação gráfica que mostra atiradores combatendo inimigos que são uma mistura de vampiros com zumbis. Quatro personagens estarão disponíveis no game, que poderá ser jogado em modo cooperativo.

A Microsoft também mostrou um pouco mais do modo multiplayer de Halo Infinite, jogo de tiro que havia sido prometido para o lançamento do Xbox Series no ano passado, mas que até agora não tem uma data para chegar às lojas. Ao menos a espera está valendo a pena, com uma evolução visual evidente entre um ano e outro. Forza Horizon 5 é outro título bastante esperado de corrida de carros, que impressionou com uma recreação detalhada de paisagens do México.

O Xbox Game Pass também foi assunto na conferência. O serviço de assinatura que dá acesso instantâneo a centenas de jogos não só vai receber esses e outros games no dia do lançamento (incluindo aí Hades, sucesso do PC e Switch em 2020), como também continua ampliando sua biblioteca com títulos do passado, como os clássicos Fallout 1-3 e o recente Yakuza: Like a Dragon.

Square Enix

A gigante japonesa dedicou a maior parte da sua conferência para falar de dois jogos desenvolvidos por seus estúdios ocidentais, ambos baseados no universo da Marvel. Um deles é Guardians of The Galaxy, aventura single-player (único jogador) com os heróis intergaláticos que ficaram famosos no cinema nos últimos anos. No game desenvolvido pela Eidos Montreal (da série Deus Ex), você controla o Senhor das Estrelas, mas também contará com a ajuda dos outros membros da trupe, que inclusive poderão obedecer a comandos do jogador. A Square Enix também deu detalhes sobre as próximas expansões de Marvel's Avengers, incluindo a história War for Wakanda, com o herói Pantera Negra e o país de Wakanda.

Bastante comentado também foi o anúncio do jogo de ação com combate em tempo real Stranger of Paradise, baseado no primeiro Final Fantasy e desenvolvido pela Team Ninja (de Ninja Gaiden). Tem ainda o novo trailer de Babylon´s Fall, da Platinum Games, que inclusive repete aqui o estilo consagrado pela companhia nas séries Bayonetta e Nier: Automata.

Nintendo

Esperado por alguns, o apelidado “Switch Pro”, versão mais poderosa do atual videogame da empresa, não foi apresentado ou sequer confirmado. Apesar disso, a casa do Mario trouxe algumas boas surpresas: uma é o trailer sensacional da sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que leva o herói Link para flutuar pelos céus. Lembra um pouco o “fracassado” Skyward Sword (se é que podemos chamar assim um dos títulos mais vendidos do Wii, mas que decepcionou fãs e crítica).

Tem ainda a revelação de um novo capítulo da saga da heroína Samus Aran: Metroid Dread traz a franquia de volta aos jogos 2D após 19 anos (desconsiderando os remakes realizados nesses tempos), com lançamento em breve: 8 de Outubro. Algumas semanas depois, chegará às lojas Mario Party Superstars, que trará de volta 5 tabuleiros usados na série no Nintendo 64, além de trazer de 100 minigames remasterizados.

Para completar, vale citar a adição de Kazuya Mishima, anti-herói da série de luta Tekken, ao jogo Super Smash Bros Ultimate. Mais detalhes sobre o personagem serão revelados em uma apresentação online no dia 28 de junho.

Menções honrosas

A lista de novidades da E3 está longe de acabar. Além dos anúncios apontados acima, vale citar a presença cada vez mais onipresente de jogos independentes e de estúdios menores. São muitos que poderia destacar, mas vou me ater a apenas dois títulos brasileiros.

Um deles é Dodgeball Academia (Switch/PC), do estúdio paulista Pocket Trap, revelado durante a PC Gaming Show. Trata-se de um RPG no melhor estilo Mario Tennis, mas com disputas de queimada e um visual cartunesco bem único, que deve estar disponível ainda este ano. O outro game brasileiro é Dolmen, jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de RPG, da potiguar Massive Work Studio, que desenvolve o título desde 2016. O jogo foi um dos destaques da conferência Summer Games Fest e tem lançamento previsto para 2022 no PC e consoles.

