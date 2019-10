Coluna – Fase principal do Mundial de League of Legends começa dia 12

A desclassificação do Flamengo no Mundial de League of Legends foi um balde de água fria para muitos torcedores. A expectativa pela melhor campanha brasileira no torneio não se cumpriu. Foram quatro derrotas e apenas uma vitória ainda na primeira rodada da Fase de Entrada, que funciona como um pré-Mundial, disputada na cidade de Berlim, na Alemanha.

Mas as emoções do Mundial estão longe de acabar. Afinal, com o início da fase de grupos, no próximo , teremos a estreia das 12 melhores equipes do mundo. Juntam-se a elas as quatro equipes classificadas na Fase de Entrada: a Damwon Gaming, da Coreia do Sul, a Clutch Gaming, dos Estados Unidos, a Hong Kong Attitude e a europeia Splyce.

Entre os favoritos, o principal destaque é a sul-coreana SKT, tricampeã do Mundial. Depois de surpreendentemente ficado de fora no ano passado, a equipe liderada por Faker (considerado por muitos o melhor jogador do mundo) chega dessa vez como campeã da Coreia do Sul, região mais forte do cenário competitivo de League of Legends.

Só outras duas equipes já levantaram a Taça de Invocador: a Fnatic, vencedora da primeira edição, em 2011, e que desde então só chegou mais uma vez na final, no ano passado; e a Invictus Gaming, da China, atual campeã.

Entre as veteranas, vale ficar de olho na Cloud 9. Ao lado da Fnatic, é a equipe que mais participou do Mundial. Foram sete participações consecutivas desde 2013. Apenas em 2015 eles não conseguiram avançar para a fase do mata-mata.

Assim como na Fase de Entrada, a Fase de Grupos acontece em Berlim, com as equipes se enfrentando em uma melhor de um. Os dois melhores de cada grupo avançam para os playoffs, que este ano acontecem em Madri a partir do dia . À partir desta fase as partidas são decididas em melhor de cinco. Já a grande final será em Paris, no dia . O valor do prêmio ao time campeão ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que supere os US$ 2,4 milhões conquistados pela Invictus Gaming no ano passado.

No cenário brasileiro, o período agora é de descanso. Os próximos compromissos são o Prêmio CBLoL 2019, no dia , e as finais do mundial do torneio amador Red Bull Player One, no formato 1 x 1, que este ano acontecerão nos estúdios da Riot Games em São Paulo. Tem ainda o All-Star 2019, evento comemorativo que fecha a temporada, em Las Vegas, reunindo jogadores de todo o mundo, nos dias 5 a .