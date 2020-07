COLUNA DE VÍDEO: saiba os planos do Botafogo para o Brasileirão

O Botafogo monitora o mercado em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro. Eliminado do Carioca, a diretoria do Glorioso já negocia com alguns nomes. O setorista do LANCE!, Sergio Santana, informa quem pode virar opção para Paulo Autuori. Assista ao vídeo acima e entenda os planos do Alvinegro.



Paulo Autuori deve ganhar reforços (Vitor Silva/ Botafogo)

E MAIS:

Veja também