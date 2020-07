COLUNA DE VÍDEO: ‘O Fla vem despertando antipatia em todo país’

A forma como a diretoria do Flamengo vem tratando os demais clubes é o tema de debate de hoje do colunista Luiz Fernando Gomes. Para ele, o Flamengo atual conseguiu juntar palmeirenses e corintianos na hora de secar o Rubro-Negro. E esta postura tem um culpado: Rodolfo Landim. Assista no vídeo acima.

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

