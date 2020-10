Coluna de Vídeo: Miguel Ramírez não vem mais. E agora, Palmeiras?

Na Coluna de Vídeo desta quarta-feira, o editor e colunista do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisa a decisão do treinador Miguel Angel Ramírez em optar por permanecer no Independiente del Valle, do Equador, rejeitando a proposta do Palmeiras. E quem a diretoria do Verdão deve procurar no mercado. Clique no vídeo acima, acompanhe e deixe o seu comentário: você está ou não de acordo com este ponto de vista?

Miguel Ángel Ramírez declina do convite do Palmeiras (Foto: Divulgação/Conmebol)

Carlos Alberto Vieira e editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas.

