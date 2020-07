COLUNA DE VÍDEO: Editor do L! projeta duelos decisivos no Carioca e futebol europeu

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o futebol vai voltando cada vez mais ao redor do mundo. No Brasil, o domingo já traz decisões pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca com Flamengo, Fluminense e Botafogo em campo. Itália e Espanha também têm jogos importantes para as definições de seus campeonatos nacionais. O Editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisou as partidas mais interessantes deste final de semana. Assista ao vídeo acima!

Divulgação

