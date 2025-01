[Coluna] Aluno de escola pública, não coloque limites nos seus sonhos

Ano de preparação para o Enem foi bem difícil para alguém como eu, um estudante de escola pública do campo. Mas é bom lembrar: com dedicação e fé no nosso potencial, temos a capacidade de conquistar o que quisermos.Tenho 17 anos e sou do interior de Minas Gerais.

Sempre estudei em escolas públicas do campo e, desde o ensino fundamental, o meio universitário sempre me despertou uma grande vontade de estar presente nele. Quando cheguei ao ensino médio, tomei a decisão de que queria prestar vestibulares, com foco principalmente no Enem. Porém, diante da realidade da minha região, pensava que seria impossível alcançar uma boa nota, pois sabia que poucas pessoas da minha escola haviam alcançado acima de 900 pontos na redação do Enem.

Foi nesse momento que decidi que precisava romper essa barreira. Passei a estudar todos os dias. Ia para a escola às 6 da manhã e só retornava para casa às 13h, após uma longa viagem de ônibus pela estrada de terra, que levava cerca de 2 horas. Chegava em casa muito cansado, mas meu objetivo era claro. Iniciava os estudos às 14h e seguia até às 20h, focando em melhorar minha redação e conquistar bons resultados nas outras áreas do exame.

Foi um ano bem difícil, pois, como estudante de uma escola pública do campo, senti que o sistema educacional não me dava a base necessária para ingressar no ensino superior.

Uma das minhas maiores dificuldades foi aprender a argumentar. Às vezes eu escrevia uma redação e achava ela perfeita, porém, quando recebia a correção eu me chateava, pois recebia uma nota que não era a esperada.

Lembro de um dia que a minha nota em redação caiu de 960 para 840. Aquilo me deixou tão abalado que eu pensei que não seria capaz de ir em busca da tão sonhada aprovação. Fiquei três dias sem estudar, mas algo me tocou e eu pensei que se eu continuasse parado, não iria mesmo conseguir alcançar o meu sonho de uma boa nota no Enem.

A prova foi desafiadora, mas fiz o meu melhor e, com o passar dos meses, a nota do Enem foi divulgada.

Quando consultei a nota no site do Inep, me deparei com um 940 na redação. Foi um momento de muita emoção e alegria, pois consegui alcançar a meta que havia traçado.

Fiquei radiante, pois essa conquista representava não apenas um grande esforço pessoal, mas também uma superação de todas as dificuldades que enfrentei ao longo do ano.

Com essa nota, consegui passar em primeiro lugar na USP para o curso de zootecnia, o que foi uma grande realização pessoal.

Já pensou se eu tivesse desistido naquele dia em que minha nota de redação durante os treinos caiu? Bom, eu não teria comemorado esse feito. Eu, como ex-estudante de escola pública e do campo, quero deixar uma mensagem para aqueles que estão se preparando para os vestibulares: não coloque limites nos seus sonhos. Nós, alunos de escolas públicas e do interior, temos a capacidade de conquistar o que quisermos se nos dedicarmos e acreditarmos em nosso potencial.

Uma dica para quem vai prestar a redação do Enem: treine sempre com o objetivo de tirar nota 1.000 e entenda bem a estrutura exigida na avaliação. A prática constante e o estudo da estrutura são essenciais para garantir um bom desempenho. Acredite em você, se esforce, e não permita que nada ou ninguém limite os seus sonhos. Eu sou a prova de que, com dedicação e perseverança, é possível conquistar o mundo!

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por André Luís Araújo Sousa, estudante de 17 anos e morador da zona rural do município de Rio Pardo de Minas (MG).