Colts sobrevivem ao dilúvio e batem os Niners dentro do Levi’s Stadium Indianapolis chegou ao segundo triunfo seguido na temporada; San Francisco teve muitos erros e Jimmy G viveu noite para se esquecer

Uma chuva torrencial em Santa Clara prejudicou a qualidade do Sunday NIght da semana 7. Ambos os times encontraram dificuldades para lançamentos, registraram turnovers e desafiaram o campo encharcado do Levi’s Stadium. Mas, neste domingo (24), quem prevaleceu foi o Indianapolis Colts, batendo os Niners por 30 a 18. Foi a segunda vitória seguida da franquia de Indiana, que agora tem três triunfos em sete jogos na temporada. Na próxima semana, os Colts, em ascensão, podem transformar a campanha em 50%, quando enfrentam os rivais Titans, atualmente na ponta da AFC Sul.

O torcedor dos Niners voltou a ter uma noite de muita irritação. O time segue com problemas por ausências. No entanto, fatores disciplinares, como faltas, além de turnovers e péssimas decisões ditaram o roteiro de mais um tropeço dentro de casa. Jimmy Garoppolo teve duas interceptações, a última em um pato morto lamentável. Ele terminou a partida com 181 jardas passadas, 16 passes completados em 27 e um passe para TD. O camisa 10 ainda levou cinco hits na partida, seu último lance, inclusive, terminou em sack para completar uma noite melancólica.

Carson Wentz também foi dificultado pela chuva, mas jogou com muito coração na Califórnia. O camisa 2 finalizou a partida com 17 de 26 completados, com 150 jardas passadas e dois touchdowns. Ele também teve quatro carregadas para 23 jardas, incluindo um touchdown corrido de uma jarda no segundo quarto. Outro destaque da noite para os Colts foi o running back Jonathan Taylor, com 107 jardas em 18 carregadas e um touchdown.

E MAIS:

Próximos jogos

​O San Francisco vai viajar até Chicago para encarar os Bears no próximo domingo (31), às 14h (de Brasília). Já a equipe do Indianapolis Colts tem um jogo importantíssimo pela frente. Encara o rival de divisão Tennessee Titans, em grande fase e na liderança da AFC Sul, também no domingo (31), às 14h, no Lucas Oil Stadium, a casa do Indianapolis.

E MAIS:

Saiba mais