Colorista brasileiro da Marvel, Dijjo Lima morre aos 34 anos

O designer gráfico e colorista Diego do Nascimento Lima, conhecido como Dijjo Lima, de 34 anos, morreu no domingo (15), em Pacatuba (CE). Colaborador de vários trabalhos da Marvel e da DC Comics, Dijjo passeava com seus cachorros quando passou mal. As informações são do jornal Diário do Nordeste e do Uol.

Ele chegou a ser socorrido, foi diagnosticado com uma embolia pulmonar, teve duas paradas cardíacas e não resistiu.





Nascido em Maracanaú (CE), Dijjo Lima começou a carreira nos quadrinhos em 2014, na editora Dynamite. Em 2017, ele foi responsável por colorir as HQs baseadas no seriado britânico “Doctor Who”.

Para a Marvel, Dijjo colaborou com dezenas de títulos, entre eles “Homem-Aranha”, “X-Men” e “Wolverine”. Conforme a esposa dele, Leila Lima, o marido estava trabalhando em novos projetos para a gigante das HQs quando morreu.