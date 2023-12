Colorado proíbe Trump de concorrer a presidente no estado

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/12/2023 - 21:31 Para compartilhar:

Um tribunal do Colorado decidiu nesta sexta-feira (19/12) que o republicano Donald Trump não pode participar nas primárias eleitorais do estado em 2024 por estar “desqualificado” para exercer a presidência dos Estados Unidos.

“A maioria do tribunal considera que o presidente Trump está desqualificado do cargo presidencial ao abrigo da terceira seção da Décima Quarta Emenda da Constituição”, diz a decisão do Supremo Tribunal do Colorado.

“Como ele foi desqualificado, seria um ato errôneo, de acordo com o código eleitoral do estado do Colorado, aparecer como candidato nas eleições primárias presidenciais”.

A 14ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu a cidadania e os direitos civis no final do século 19, também proíbe que pessoas que participaram de insurreição concorram a cargos públicos.

A decisão do tribunal deu ganho de causa a uma ação movida por um grupo de eleitores que argumentaram citando a suposta participação do ex-presidente Trump nos acontecimentos que levaram à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, visando retirá-lo da corrida estadual.

O Colorado realizará suas primárias presidenciais em 5 de março, data conhecida como Superterça.

Trump perdeu no Colorado por 13 pontos percentuais em 2020 e não precisa do estado para vencer as eleições presidenciais do próximo ano. Mas o perigo para o ex-presidente é que mais tribunais e autoridades eleitorais sigam o exemplo, excluindo Trump dos estados onde ele precisa vencer.

A campanha de Trump à Casa Branca disse que vai apelar da decisão. “Iremos rapidamente apresentar um recurso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e um pedido simultâneo para a suspensão desta decisão profundamente antidemocrática”, disse em nota o porta-voz da campanha do bilionário, Steven Cheung.

