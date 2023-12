Colorado, nos EUA, deixa Trump inelegível para eleições de 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/12/2023 - 10:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 20 DEZ (ANSA) – A Suprema Corte do Colorado definiu na última terça-feira (19) que o republicano Donald Trump ficará inelegível no estado durante as eleições presidências de 2024.

O ex-presidente norte-americano não aparecerá na cédula de votação do estado em virtude da insurreição de 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio, em Washington, foi invadido por apoiadores de Trump.

Principal nome do Partido Republicano para desafiar o democrata e atual mandatário Joe Biden, que tentará a reeleição, Trump se tornou o primeiro candidato presidencial a permanecer inelegível em um estado por ter se envolvido em um episódio de “invasão ou rebelião”.

A medida valerá para as primárias republicanas do Colorado, que vai ocorrer em 5 de março, mas a decisão também poderá impactar a campanha do magnata nas eleições gerais, agendadas para 5 de novembro.

Nas últimas quatro batalhas pela Casa Branca, os democratas venceram todas as disputadas no Colorado, com Joe Biden (2020), Hilary Clinton (2016) e Barack Obama (2008 e 2012). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias