Colonos israelenses matam 2 palestinos na Cisjordânia

Ansai Ansa 16/04/2024 - 15:01

ROMA, 16 ABR (ANSA) – Dois homens palestinos de 21 e 30 anos foram mortos a tiros e outros três foram feridos por colonos israelenses em Aqraba, ao sul de Nablus, na Cisjordânia, conforme relatado pelas autoridades locais, citadas pela mídia internacional.

A tensão se intensificou nos últimos dias, depois que um adolescente israelense de 14 anos foi morto em um incidente que Tel Aviv classificou como ataque terrorista.

Os colonos responderam com agressões em várias comunidades palestinas, apesar de pedidos das autoridades israelenses para que não façam justiça com as próprias mãos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que houve um confronto violento entre civis palestinos e israelenses em Nablus, e que as tropas intervieram para dispersar a multidão.

As IDF especificaram que uma investigação inicial determinou que os palestinos mortos não foram atingidos pelos disparos do exército.

Também nesta terça, Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que “as forças de segurança israelenses devem imediatamente encerrar sua participação ativa e apoio aos ataques dos colonos contra os palestinos” na Cisjordânia.

No comunicado, a representante expressou séria preocupação com a escalada de violência nos últimos dias na Cisjordânia, onde os “palestinos têm sido alvo de ondas de ataques por centenas de colonos israelenses, muitas vezes acompanhados ou apoiados pelas forças de segurança israelense. (ANSA).