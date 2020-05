Colônia desperdiça vantagem e só empata com Mainz

O Colônia, 10º colocado provisório da Bundesliga, desperdiçou vantagem de dois gols em casa contra o Mainz e teve que se contentar com um empate em 2 a 2, neste domingo (17) pela 26ª rodada da competição, que marca a volta do futebol na Alemanha após dois meses de suspensão devido ao coronavírus.

Mark Uth, convertendo pênalti (6′), e Florian Kainz (53′) haviam colocado o Colônia em ótima posição para garantir a vitoria, mesmo sem poder contar com o a presença do público no estádio devido às medidas de precaução adotadas pela Bundesliga para conter a propagação do vírus.

Mas, na reta final da partida, o time visitante encontrou o caminho do gol graças a seus jogadores africanos: o nigeriano Taiwo Awoniyi (61′) descontou e o camaronês Pierre Kunde Malong (72′) empatou a partida, dando ao Mainz, 15º colocado, um ponto precioso na luta contra o rebaixamento.

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, entra em campo ainda neste domingo para enfrentar o Union Berlim.

– Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sábado:

Augsburg – Wolfsburg 1 – 2

Hoffenheim – Hertha Berlim 0 – 3

Borussia Dortmund – Schalke 04 4 – 0

RB Leipzig – Freiburg 1 – 1

Fortuna Dusseldorf – Paderborn 0 – 0

Eintracht Frankfurt – B. Moenchengladbach 1 – 3

– Domingo:

Colônia – Mainz 2 – 2

(13h00) 1. FC Union Berlim – Bayern de Munique

– Segunda-feira:

(15h30) Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 25 17 4 4 73 26 47

2. Borussia Dortmund 54 26 16 6 4 72 33 39

3. B. Moenchengladbach 52 26 16 4 6 52 31 21

4. RB Leipzig 51 26 14 9 3 63 27 36

5. Bayer Leverkusen 47 25 14 5 6 45 30 15

6. Wolfsburg 39 26 10 9 7 36 31 5

7. Freiburg 37 26 10 7 9 35 36 -1

8. Schalke 04 37 26 9 10 7 33 40 -7

9. Hoffenheim 35 26 10 5 11 35 46 -11

10. Colônia 33 26 10 3 13 41 47 -6

11. Hertha Berlim 31 26 8 7 11 35 48 -13

12. 1. FC Union Berlin 30 25 9 3 13 32 41 -9

13. Eintracht Frankfurt 28 25 8 4 13 39 44 -5

14. Augsburg 27 26 7 6 13 37 54 -17

15. Mainz 27 26 8 3 15 36 55 -19

16. Fortuna Dusseldorf 23 26 5 8 13 27 50 -23

17. Werder Bremen 18 24 4 6 14 27 55 -28

18. Paderborn 17 26 4 5 17 30 54 -24

cpb/bk/am