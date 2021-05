Colombiano Egan Bernal encaminha vitória no Giro d’Italia

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O colombiano Egan Bernal manteve a liderança do Giro d’Italia após a penúltima etapa da competição e praticamente assegurou neste sábado (29) sua vitória em uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial.

Já campeão do Tour de France em 2019, Bernal concluiu os 164 quilômetros do percurso montanhoso entre Verbania e o Vale Spluga-Alpe Motta em segundo lugar, 24 segundos atrás do italiano Damiano Caruso.

No entanto, o resultado é suficiente para o colombiano entrar na última etapa vestindo a camisa rosa do Giro, com mais de 1m30s de vantagem sobre Caruso, vice-líder na classificação geral.

Como o trecho final é um contrarrelógio plano de apenas 30,3 quilômetros entre Senago e Milão, é improvável que Caruso consiga reverter a vantagem de Bernal na última etapa.

Caso o colombiano de 24 anos confirme sua vitória no Giro neste domingo (30), faltará apenas a Volta da Espanha para ele conquistar as três principais provas do ciclismo mundial.

(ANSA).

