Colombiano Cuadrado deixa Juventus após oito anos

O lateral-direito colombiano Juan Cuadrado, de 35 anos, está de saída da Juventus após oito anos com a camisa ‘bianconera’, anunciou nesta sexta-feira o clube italiano.

“Grazie Panita! Foram oito temporadas ricas, especiais e inesquecíveis”, escreveu o clube em seu site, coincidindo com a data de vencimento do contrato do jogador colombiano.

Chegado em 2015 vindo do Chelsea, Cuadrado conquistou onze títulos com a ‘Vecchia Signora’: cinco ‘scudetti’ (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) e quatro Copas da Itália (2016, 2017, 2018 e 2021).

O lateral-direito, veloz e preciso nos cruzamentos, teve uma temporada passada decepcionante, assim como o restante da equipe.

Para substituí-lo, a Juventus está trazendo o atacante do Lille, Timothy Weah, de 23 anos.

O filho do lendário George Weah passou por um exame médico na quinta-feira e vai assinar contrato por cinco temporadas, segundo a imprensa italiana.

A contratação deve ser oficializada nos próximos dias, assim que o mercado de transferências na Europa for oficialmente aberto.

