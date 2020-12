Colombiana que causou indignação após decapitar coruja é morta a tiros

Mileydis Aldana Herazo, de 21 anos, ganhou repercussão nas redes sociais após imagens em que ela aparece com uma coruja. Uma foto em especial causou revolta nos internautas, a colombiana posa com a coruja sem cabeça depois dela degolar o animal.

Com a repercussão negativa do caso, Herazo já tinha falado sobre ameaças de morte após o ocorrido. No último dia 13 de dezembro, a colombiana foi morte com seis tiros na porta de casa em Corozal, na Colômbia. A mulher foi atingida no peito, no braço esquerdo e na perda esquerda.

Conforme divulgado pelo jornal “El Heraldo”, o caso da morte da colombiana é analisado pela polícia, que investiga se o assassinato tem alguma relação com o crime cometido contra o animal, em junho deste ano.

Além disso, a polícia também considera a possibilidade do crime ter relação com o tráfico de drogas. A jovem tinha passagem pela polícia por fabricação e venda de entorpecentes.

Após degolar a coruja, a colombiana também tinha sido indiciada pelo crime de crueldade animal. A legislação da Colômbia prevê uma pena de até dois anos de prisão para o delito.

Veja também