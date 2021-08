Colombiana Ecopetrol compra fatia do governo na ISA por US$3,58 bi

BOGOTÁ (Reuters) – A petroleira estatal colombiana Ecopetrol concordou em comprar a participação de 51,4% do governo no conglomerado ISA por 14,2 trilhões de pesos (3,58 bilhões de dólares), informou a empresa na véspera.

A Ecopetrol vai comprar cerca de 569,5 milhões de ações da ISA por 25.000 pesos cada, afirmou.

A assinatura do acordo ocorre em um momento em que o país andino enfrenta pressões fiscais causadas pelo impacto da pandemia do coronavírus e fornecerá recursos para atender a essas necessidades, ao mesmo tempo que promove a transição energética da Colômbia, disse o ministro da Fazenda, José Manuel Restrepo.

“A aquisição é uma das operações mais importantes da história recente do país, contribuindo para a transformação energética e a reativação da economia”, disse Restrepo, em entrevista coletiva.

A Ecopetrol apresentou sua oferta de compra da participação acionária do Estado na ISA no final de janeiro como parte de sua estratégia de se tornar uma empresa de energia abrangente.

“A Ecopetrol tem força financeira para acessar este tipo de recursos”, disse o presidente-executivo da Ecopetrol, Felipe Bayon, na conferência, acrescentando que os detalhes sobre um empréstimo para apoiar a aquisição serão revelados mais tarde.

Na semana passada, a Ecopetrol divulgou lucro líquido de 3,72 trilhões de pesos no segundo trimestre, impulsionado pelo forte crescimento das vendas, em comparação com 25 bilhões de pesos no período do ano anterior, que foi prejudicado pela pandemia do coronavírus.

(Por Oliver Griffin e Luis Jaime Acosta)

