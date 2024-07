Colômbia vence Uruguai (1-0) e vai enfrentar Argentina na final da Copa América-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2024 - 23:08 Para compartilhar:

A Colômbia venceu nesta quarta-feira (10) o Uruguai por 1 a 0 e se classificou para a final da Copa América-2024, nos Estados Unidos, onde no domingo buscará o segundo título continental de sua história contra a Argentina.

O meio-campista Jefferson Lerma, em sua volta ao time titular do técnico Néstor Lorenzo após cumprir suspensão, marcou aos 38 minutos o gol que definiu esta semifinal no Bank of America Stadium, em Charlotte, com mais de 70 mil torcedores, a maioria de colombianos.

O Uruguai jogou com superioridade numérica durante metade do jogo, após a expulsão do zagueiro colombiano Daniel Muñoz (45’+1).

A Colômbia, invicta há 28 jogos e que conquistou sua única Copa América em casa, em 2001, teve que enfrentar um bombardeio da ‘Celeste’ no final da partida, mas soube resistir e agora vai buscar o título no domingo, em Miami, contra a campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi.

