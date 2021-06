Colômbia vence Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na estreia de Reinaldo Rueda como técnico da Colômbia, sua equipe venceu o Peru por 3 a 0, nesta quinta-feira, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para

Copa do Mundo de 2022. Na terceira passagem de Rueda pelo cargo, os colombianos foram ao Estádio Nacional de Lima e venceram graças aos gols do zagueiro Mina (no minuto 39), do volante Uribe (48) e do atacante Luis Díaz (54).

Com este resultado, a seleção colombiana chegou aos sete pontos e subiu para a sexta posição, ultrapasando o Chile (7º), que ficou no empate pro 1 a 1 com a Argentina (2º), também nesta quinta. Já os peruanos seguem na lanterna do torneio classificatório para o Mundial no Catar com apenas um ponto conquistado.

