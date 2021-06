Colômbia vence Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na estreia de Reinaldo Rueda como técnico da Colômbia, sua equipe venceu o Peru por 3 a 0, nesta quinta-feira, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022.

Na terceira passagem de Rueda pelo cargo, que assumiu após a demissão do português Carlos queiroz, os colombianos foram ao Estádio Nacional de Lima e venceram graças aos gols do zagueiro Mina (no minuto 40), do volante Uribe (49) e do atacante Luis Díaz (55).

Com este resultado, a seleção colombiana chegou aos sete pontos e subiu para a sexta posição, ultrapasando o Chile (7º), que ficou no empate por 1 a 1 com a Argentina (2º), também nesta quinta. Já os peruanos seguem na lanterna do torneio classificatório para o Mundial no Catar com apenas um ponto conquistado em cinco jogos (a quinta e a sexta rodadas foram adiadas em março passado devido à pandemia de covid-19).

Na próxima semana, a Colômbia recebe a Argentina e os peruanos viajam para encarar o Equador, que nesta sexta vai a Porto Alegre enfrentar o Brasil no duelo que encerra esta rodada.

– Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022 – sétima rodada

Peru – Colômbia 0 – 3 (0-1)

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Gols:

Colômbia: Yerry Mina (40), Mateus Uribe (49), Luis Díaz (55)

Cartões amarelos:

Peru: Corzo (37), Guerrero (57), Lapadula (71)

Colômbia: Medina (19), Ospina (59), Cuellar (74)

Expulsos:

Peru: Miguel Trauco (45)

Colômbia: Daniel Muñoz (59)

Equipes:

Peru: Pedro Gallese – Aldo Corzo (Marcos López, 45+3), Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Luís Advincula – Renato Tapia, Yoshimar Yotún (Gianluca Lapadula, 65), Christian Cueva (Pedro Aquino, 54) – André Carrillo (Raúl Ruidíaz 65), Paolo Guerrero. T: Ricardo Gareca.

Colômbia: David Ospina – Stefan Medina (Daniel Muñoz, 57), Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo – Juan Cuadrado, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe (Miguel Borja, 72), Luis Díaz (Yairo Moreno, 57) – Luís Muriel (Rafael Santos Borré, 72), Duvan Zapata (Wilmar Barrios, 72). T: Reinaldo Rueda.

cm/cl/lca

