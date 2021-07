Colômbia vence Peru (3-2) e termina em terceiro lugar na Copa América-2021

A Colômbia conquistou o terceiro lugar na Copa América-2021 nesta sexta-feira ao derrotar o Peru por 3 a 2 em jogo disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com gols de Juan Guillermo Cuadrado aos 49, de cobrança de falta, e do destaque da noite Luis Díaz aos 66 e nos acréscimos (90 + 4), a seleção tricolor conseguiu vencer em uma partida acirrada que só foi definida no fim.

Para o Peru quem abriu o placar foi Yoshimar Yotun (45 + 1) e a equipe do técnico Ricardo Gareca voltou a marcar por meio de Gianluca Lapadula (82).

Com isso, a seleção de Reinaldo Rueda conseguiu subir ao pódio do torneio continental, com uma campanha superior à da Copa América-2019, quando foi eliminada nas quartas de final.

Além disso, os ‘cafeteros’ conseguiram reverter o resultado adverso do último duelo com o Peru na fase de grupos, quando os ‘Incas’ venceram por 2 a 1.

Díaz, o meia de 24 anos, fez o gol da vitória e alcançou Lionel Messi no topo da artilharia do torneio, com quatro gols.

A Colômbia começou com mais vontade, jogando no campo adversário e mais perto do gol de Pedro Gallese. Mas a iniciativa se limitou a jogadas de contra-ataque que começavam com bolas longas e acabavam sem precisão nas conclusões.

Mas após um período de monotonia o Peru passou a mostrar mais iniciativa e começou a buscar mais o gol, até que conseguiu.

Yoshimar Yotun inaugurou o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45 + 1), depois de uma boa jogada coletiva.

A seleção peruana ainda perdeu Renato Tapia, substituído por lesão no intervalo.

– Díaz faz a diferença –

O técnico colombiano, Reinaldo Rueda, colocou Yimmi Chara para ajudar nas conclusões. E isso foi fundamental para que o jogo ganhasse em qualidade e os times mostrassem suas capacidades e individualidades.

Juan Guillermo Cuadrado empatou aos 49 com uma cobrança de falta na entrada da área que atravessou a barreira e entrou rente à trave esquerda de Gallese.

O gol da Colômbia tornou as coisas mais interessantes. Lapadula manobrou e disparou um tiro cruzado que passou perto do ângulo.

Mas foi Díaz quem comemorou. Ele recebeu uma assistência do goleiro Vargas, avançou em velocidade e mandou para o fundo das redes aos 66.

Lapadula, com uma máscara de proteção, voltou a aparecer para fazer 2 a 2 aos 82 e mostrar que o Peru lutaria até o fim.

E quando parecia que o jogo terminaria empatado, mais uma vez o imparável Díaz deixou sua marca: ele dominou a bola, conduziu, ajeitou e deixou nas redes de Gallese, que voou em vão para tentar defender.

Em um mês, Colômbia e Peru já haviam se enfrentado duas vezes, com uma vitória para cada lado. Na rodada dupla das Eliminatórias, a Colômbia fez 3 a 0 enquanto o Peru venceu por 2 a 1 na fase inicial desta Copa América.

mls/ol/aam

Veja também