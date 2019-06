Colômbia vence Paraguai e garante 100% na Copa América

A Colômbia derrotou o Paraguai por 1 a 0 em jogo disputado na Fonte Nova. Com a vitória, válida pela 3ª rodada do grupo B, os colombianos garantiram 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa América.

Mesmo já classificada, e com muitas caras novas, a Colômbia jogou melhor desde o início, apostando na velocidade de seus jogadores e nas jogadas pelas pontas.

Em uma destas jogadas, aos 27 minutos, Falcão tenta uma linda bicicleta após a bolar sobrar na área do Paraguai, mas ele finaliza para fora.

Mas, aos 30 minutos, a Colômbia consegue abrir o placar. O lateral Arias toca para Cuellar, que chuta cruzado, entre as pernas de Gatito.

No segundo tempo, a dinâmica não muda muito, uma Colômbia superior ao Paraguai dominando as ações. E esse ínio ficou mais acentuado após a entrada do meia James Rodríguez no lugar de Cuadrado.

Aos 23 minutos, o camisa 10 da seleção colombiana brilha ao dar um passe de 3 dedos para Luis Díaz, que chutou para o fundo das redes adversárias. Porém, o VAR (árbitro de vídeo) chama o juiz de campo para informar que houve um toque de mão do atacante. E com isso o gol é anulado.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Díaz cai na área após carrinho de Gustavo Gómez. O juiz marca inicialmente pênalti. Mas, após análise do VAR, o pênalti é anulado.

Com isso, a Colômbia vence por 1 a 0, garantindo 100% de aproveitamento na primeira fase. Já o Paraguai ainda não sabe se estará presenta nas quartas de final da Copa América como um dos melhores terceiros colocados. á que aguardar até o final da terceira rodada do grupo C.

Ficha técnica:

, de 2019

COLÔMBIA 1 X 0 PARAGUAI

Competição: Copa América (3ª rodada – Grupo B)

Local: Fonte Nova, Salvador.

Juiz: Víctor Carrillo (Peru).

Colômbia: Montero; Arias, Cristián Zapata, Lucumi e Borja; Cuéllar, Lerma e Cardona (Barrios); Cuadrado (James Rodríguez), Falcao (Duván Zapata) e Luis Díaz. T: Carlos Queiroz.

Paraguai: Gatito Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Alonso e Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas (Iturbe), Derlis Gonzáles (Óscar Romero), Almirón e Matías Rojas (Cecilio ínguez); Cardozo. T: Eduardo Berizzo.

Gols: No 1º tempo: Cuellar (30).

*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola