AFP 08/08/2023 - 7:05

A Colômbia se classificou pela primeira vez em sua história para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao vencer a Jamaica por 1 a 0 nesta terça-feira (8), em Melbourne.

Com um gol de María Usme no início do segundo tempo (51′), a seleção colombiana avançou para enfrentar a Inglaterra na fase seguinte do Mundial.

