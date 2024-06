AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2024 - 20:58 Para compartilhar:

Comandada por James Rodríguez e Luis Díaz, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 0 nesta sexta-feira (28), em Glendale (Arizona), pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, o mesmo do Brasil, e se classificou para as quartas de final da Copa América.

Os colombianos ampliaram sua sequência de invencibilidade para 25 jogos com os gols de Díaz (31′ de pênalti), Davinson Sánchez (59′) e atacante Jhon Córdoba (62′).

