Colômbia vence Argentina pelo grupo B da Copa América

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – Com gols de Roger Martínez e Duván Zapata, a Colômbia venceu neste sábado (15) a Argentina, por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do grupo B da Copa América.

A Colômbia dominou a Argentina nos primeiros 45 minutos de partida e criou as melhores oportunidades de gol. Tanto que o craque Lionel Messi pouco apareceu na etapa inicial.

Mesmo sem o atacante Luis Muriel, que deixou o campo lesionado no 13º minuto de jogo, a Colômbia chegou perigosamente com Martínez, mas seu arremate passou perto do gol defendido por Franco Armani.

Com a torcida colombiana vibrando e jogando junto, quase os Cafeteros abriram o placar após uma bobeada da defesa da Argentina. O goleiro Armani tocou na fogueira para Nicolás Otamendi, que perdeu a bola dentro da área e viu seu companheiro de equipe Leandro Paredes tirar o gol colombiano ao bloquear o chute de Falcao García.

Assim como os atletas da seleção brasileira, os jogadores argentinos também foram vaiados no intervalo.

Apesar de continuar errando algumas saídas de bola, a Argentina voltou melhor no segundo tempo, tanto que Paredes arriscou um chute de fora da área e o goleiro David Ospina fez boa defesa.

Os argentinos continuaram com a pressão. Em uma das boas chances, Otamendi mandou de cabeça e Ospina fez uma outra ótima intervenção, mas Messi perdeu o gol na sequência.

No entanto, mesmo não realizando um grande segundo tempo, a Colômbia aproveitou sua grande chance aos 25 minutos. Martínez, que entrou no lugar de Muriel, foi carregando a bola e acertou um chute indefensável no canto de Armani.

Aos 40 minutos, a Colômbia ampliou o resultado em mais um ataque mortal pelo lado direito. O lateral William Tesillo cruzou dentro da área e achou Zapata, atacante da Atalanta, livre para marcar o segundo gol.

Na próxima rodada, a Argentina irá encarar nesta quarta-feira (19) o Paraguai, no Mineirão. No mesmo dia, só que no Morumbi, em São Paulo, a Colômbia enfrentará o Catar.(ANSA)