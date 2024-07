Colômbia-Uruguai pelas semis da Copa América termina com briga nas arquibancadas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2024 - 0:15 Para compartilhar:

Uma briga ocorreu no jogo entre Uruguai e Colômbia nas arquibancadas do Bank of America Stadium, em Charlotte, após a vitória dos colombianos por 1 a 0 que lhes deu a vaga na final da Copa América-2024.

Ainda não se sabem quais foram os motivos que originaram a confusão em que intervieram alguns jogadores uruguaios e que levou à prisão de vários torcedores colombianos, segundo a DirecTV.

José María Giménez, zagueiro do Uruguai, deu sua versão dos acontecimentos ao microfone dessa mídia e acusou uma parte da torcida colombiana de fazer uma ‘avalanche’ sobre seus familiares.

“Isto é um desastre. A nossa família estava em perigo. Tivemos que ir às arquibancadas para retirar os nossos entes queridos, com bebês recém-nascidos”, declarou o jogador do Atlético de Madrid.

“Não havia um único policial, chegaram meia hora depois (…) Espero que quem está organizando isto tenha um pouco mais de cuidado com as famílias”, disse ele.

“Em todos os jogos isso está acontecendo. Nossas famílias estão sofrendo por causa de alguns que não sabem beber”, acrescentou.

gma/ol/aam