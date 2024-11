Colômbia se rebela contra turismo sexual no país

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 12 NOV (ANSA) – As autoridades colombianas iniciaram um intenso combate contra redes de prostituição infantil e o desenvolvimento paralelo do turismo sexual no país.

O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmou que as prisões por crimes sexuais contra menores de idade aumentaram 1000% e que investigações envolvendo estrangeiros são cada vez mais frequentes.

Thomas Michael Renno, um americano de 72 anos, foi condenado a quase quatro décadas de prisão por ter abusado de pelo menos cinco meninas forçadas à prostituição em Medellín entre 2016 e 2017.

O caso foi histórico em solo colombiano, pois estabeleceu a maior pena já imposta a um estrangeiro por este tipo de crime.

Além disso, a condenação ocorreu em meio ao crescente sentimento de indignação que a descoberta dessa rede de turismo sexual gerou em todo o país.

Em março, novamente em Medellín, um outro americano, identificado como Timothy Alan Livingston, 36 anos, parou atrás das grades após ser descoberto pela polícia local com duas meninas de 12 e 13 anos em um hotel do município.

Já no mês passado, o também estrangeiro Peter Francis Kennedy, investigado na Colômbia pelo crime de exploração sexual de menores e considerado um dos pedófilos mais procurados de toda a América Latina, foi preso em Buenos Aires, na Argentina.

Kennedy abusou e estuprou dezenas de menores na cidade de Cali, onde permaneceu em um apartamento por vários meses em 2022. (ANSA).