Colômbia prende líder do Trem de Aragua procurado em Chile e Venezuela

Larry Amaury Álvarez, um dos fundadores do grupo criminoso Trem de Aragua, foi preso na Colômbia, anunciou o governo do país nesta segunda-feira (1º).

“Procurado pela Venezuela e pelo Chile, com mandado de prisão em 196 países pela Interpol, caiu ‘Larry Changa’, capturado pela Polícia Nacional”, publicou na rede social X o presidente Gustavo Petro. A prisão “de um dos três fundadores do Trem de Aragua” ocorreu no município de Circasia, departamento de Quindío.

“Ele teria chegado à Colômbia em 2022, com documentos falsos. Era encarregado da estratégia criminosa para a expansão territorial do Trem de Aragua” no país, informou o Ministério da Defesa no X. “Na Venezuela e no Chile, era procurado por terrorismo, tráfico de armas e munições, extorsão agravada e sequestro, entre outros.”

A organização criminosa Trem de Aragua foi formada em 2014, em uma prisão do estado venezuelano de mesmo nome, e se espalhou por oito países sul-americanos, entre eles Colômbia, Peru e Chile, segundo a Inteligência.

A Interpol também procura Héctor Guerrero, conhecido como “Niño Guerrero”, que seria um dos fundadores do grupo. Na última semana, autoridades colombianas prenderam outro líder da organização, conhecido como “Salomón”, no município de Aguazul.

