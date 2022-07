Colômbia inicia Copa América com vitória de 4 a 2 sobre o Paraguai

A Colômbia derrotou o Paraguai por 4 a 2, na noite desta sexta-feira (8), no estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), pelo Grupo A da Copa América de futebol feminino. Com o resultado, as Cafeteras ficaram na segunda posição do Grupo A, que é liderando pelo Equador, que mais cedo goleou a Bolívia por 6 a 1.

O triunfo da equipe da casa foi construído com gols de Mayra Ramírez, Manuela Vanegas e Daniela Montoya (dois). Jessica Martínez e Fany Gauto descontaram para as paraguaias.

Já o Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. A equipe canarinho estreia a partir das 21h (horário de Brasília) do próximo sábado (9) contra a seleção Albiceleste no estádio Centenário, na localidade de Armênia.